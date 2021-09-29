Кыштымские школьники создают игры для виртуальной реальности и запускают квадрокоптеры

Вчера, 16:44 Категория: Образование

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Всё это стало возможным благодаря проекту «Мобильный «Кванториум», который реализуется в рамках национального проекта «Образование».

Вот уже вторую неделю два зала детской библиотеки имени К. Чуковского и кабинеты центра детско-юношеского технического творчества стали площадкой для настоящего технопарка. Каждый день группы школьников (всего 180 человек) под руководством наставников из регионального центра технического творчества Челябинской области постигают основы информационных технологий.

– Мы показываем самые перспективные направления будущего, которые уже сейчас начинают активно развиваться, – сказал сайту «КР» руководитель «Мобильного «Кванториума» в Челябинской области Денис Манакин. – В ваш город мы привезли семь направлений – это «Промышленный дизайн», «Программирование», «Виртульаная реальность», «Роботехника» и другие. За три недели школьники получат базовые знания по всем направлениям. К примеру, в программе 3D-моделирования они рисуют баскетбольную площадку, затем «прогружают» её в виртуальную реальность и, используя специальные джойстики и очки, могут даже поиграть в баскетбол.

В конце обучения все участники «Кванториума» получат именные сертификаты о прохождении 36-часовых курсов по технической направленности.

Подробности читайте в одном из ближайших номеров газеты «Кыштымский рабочий».