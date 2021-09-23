ЮУрГУ частично перевёл студентов на дистант из-за роста заболеваемости коронавирусом

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Как пояснили СМИ в пресс-службе Южно-Уральского государственного университета, с сегодняшнего дня, 23 сентября, в онлайн-формате будут проходить все поточные лекции. Такие меры были приняты в связи со сложной эпидемиологической обстановкой по распространению новой коронавирусной инфекции.

При этом, как отметили в вузе, в системе «Электронный ЮУрГУ» будут проходить только лекции, а практикумы продолжатся в очном режиме.

Пока что планируется, что дистанционный формат лекций будет действовать до 24 октября.