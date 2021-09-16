Южноуральские школьники могут принять участие во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности

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До 5 декабря 2021 года включительно проводится регистрация школьников для участия в «Финатлоне для старшеклассников» – XVII Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг.

Для участия в олимпиаде необходимо пройти регистрацию по ссылке, нажав на кнопку «Личный кабинет», следующим шагом необходимо пройти авторизацию. Перед регистрацией нужно ознакомиться с размещенной инструкцией.

Принять участие в олимпиаде могут обучающиеся образовательных учреждений, осваивающие общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, а также дополнительные образовательные программы в области экономики и финансов, независимо от гражданства.

У победителей и призеров прошлого года есть возможность участвовать в финале олимпиады 2021−2022 учебного года, минуя отборочный этап. Тем не менее, регистрацию необходимо также пройти в срок до 5 декабря 2021 года.

Организаторами Всероссийской олимпиады «Финатлон для старшеклассников» выступают Общероссийская общественная организация потребителей «Союз потребителей финансовых услуг» (ФинПотребСоюз), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Национальный институт финансовых рынков и управления (АНО ВО «НИФРУ»), АНО ДПО «Институт фондового рынка и управления» (ИФРУ), Ассоциация развития финансовой грамотности, Финансовый университет при правительстве РФ, Московская биржа, Институт экономики Российской академии наук, Национальный Фонд финансовой грамотности – «Финатлон Фонд».