Кыштымцы могут выбрать лучшую школу нашего города

Вчера, 10:12 Категория: Образование

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Для этого необходимо принять участие в Народном рейтинге школ Челябинской области – 2021.

Участвуют города: Магнитогорск, Златоуст, Миасс, Кыштым, Коркино и другие. По результатам народного голосования 6 ноября 2021года будут определены лучшие школы в каждом из этих городов.

Победители будут отмечены почетными наградами.

Результаты рейтинга будут доведены до Министерства образования региона!

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