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Кыштымцы могут выбрать лучшую школу нашего города

Вчера, 10:12 Категория: Образование
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Для этого необходимо принять участие в Народном рейтинге школ Челябинской области – 2021.

Участвуют города: МагнитогорскЗлатоустМиассКыштымКоркино и другие. По результатам народного голосования 6 ноября 2021года будут определены лучшие школы в каждом из этих городов.

Победители будут отмечены почетными наградами.

 Результаты рейтинга будут доведены до Министерства образования региона!

Жмите по ссылке и голосуйте  

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Теги: кыштым школа рейтинг

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