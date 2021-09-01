В Кыштыме полтысячи девчонок и мальчишек первый раз перешагнули школьный порог
Сегодня, 12:52 Категория: Образование
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Фото Анны НАУМОВОЙ с торжественной линейки для первых классов в основной школе № 4.
Сегодня все школы Кыштымского городского округа вновь распахнули свои двери для учеников.
Красивые, нарядные, с огромными букетами цветов быстрее всех спешат в школы первоклассники – для них и их родителей этот день особенно волнительный, ведь 549 мальчишек и девчонок сегодня впервые перешагнули школьный порог и познакомились со своим первым учителем.
В ближайшем номере газеты «Кыштымский рабочий» мы опубликуем фотографии практически всех пятисот с лишним нынешних первоклассников. Надеемся, что праздничный номер газеты будет бережно храниться в кыштымских семьях.
В добрый путь, ученики! Здоровья и терпения вам, дорогие учителя! С праздником! С новым учебным годом!