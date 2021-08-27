В Кыштыме филиалы колледжей полностью укомплектованы студентами

Вчера, 23:35 Категория: Образование

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В ряды студентов кыштымского филиала Миасского медицинского колледжа в 2021 году вливаются 100 новых учеников.

Как сообщила сайту «КР» ответственный секретарь приёмной комиссии Ольга Павлова, по специальности «Лечебное дело» решили учиться 25 будущих медиков, из них 5 юношей. А на специальность «Сестринское дело» поступили 75, и здесь юношей 15. География студентов достаточно широкая – Челябинск, Магнитогорск, Куса, Касли, Чебаркуль, Верхний Уфалей, Нязепетровск, Аргаяшский и Брединский районы и наш город Кыштым.



В другом учебном заведении – кыштымском филиале Южно-Уральского государственного колледжа, по словам ответственного секретаря приёмной комиссии Галины Беспаловой, было подано 185 заявлений на 175 бюджетных мест. Сформированы группы по 25 студентов на 7 специальностей. По трём из них будут учиться исключительно юноши – «Техобслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов», «Технология машиностроения», «Сварщик».



По другим специальностям из 25 человек в группе – «Компьютерные системы и комплексы» решили обучаться 10 девушек, «Радиоаппаратостроение» - 5 девушек, «Экономика и бухучёт» - 10 юношей, «Повар» -10 юношей. Среди студентов также есть ребята из других городов - Каслей, Карабаша, Верхнего Уфалея.



Все иногородние в обоих учебных заведениях обеспечены общежитием.