Что думают кыштымцы о дистанционном обучении?

Вчера, 19:53 Категория: Образование

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Полтора года назад ученики многих российских школ, в том числе и в нашем городе, столкнулись со сменой учебного формата. Обучение происходило с применением дистанционных технологий, при этом все, кого коснулись такие перемены, отнеслись к ним неоднозначно.

В преддверии нового учебного года чиновники всех уровней заявляют, что переводить школьников на дистант больше не планируется. Однако мы видим, что ситуация с распространением коронавируса в России и, в частности в Челябинской области, остаётся напряжённой. А это значит, что стопроцентной гарантии очного обучения быть в принципе не может.

Корреспондент “КР” Юлия Семёнова провела на улицах города соцопрос. Мы поинтересовались, как кыштымцы относятся к дистанционному обучению?

Вадим СЕМЁНОВ, папа ученицы 7 класса и студентки 1 курса:

Я не против дистанционного обучения, но и не могу сказать, что это лучший вариант из возможных. Дети не привыкли к самостоятельности, им всегда нужен учитель, чтобы постоял над ними и заставил выучить. Хотя моя старшая дочь очень рада такому формату и отлично с ним справляется. Поэтому я считаю, что именно у младших и средних классов длительное дистанционное обучение неэффективно и бесполезно.

Надежда ВАЛЕЕВА, учитель второй начальной школы:

Во время дистанционного обучения у учеников рассеивается внимание, домашняя обстановка очень сильно на это влияет. Это усложняет качественное донесение материала до детей, знания не откладываются в голове. Мне не нравится дистанционное обучение, очень много минусов в отличие от традиционного формата учёбы. Я предпочитаю лично заниматься с учениками, это намного эффективнее и продуктивнее.

Кирилл ГЛУХОВ, студент 1 курса:

На самом деле мне очень понравилось учиться дистанционно. Появилось много свободного времени, и я стал совмещать учёбу с работой, а в очном формате сделать это очень тяжело. Наверное, для людей постарше такая форма обучения идёт только на пользу, потому что мы уже можем правильно распределять своё время, а для ребят из младших классов это возможность ничего не учить, гулять, отдыхать и соответственно создавать лишнюю работу для своих родителей.

Екатерина УСТИНОВА, мама ученицы 3 класса:

Я категорически против дистанционного обучения! Во-первых, мне самой тяжело совмещать работу и домашнее обучение восьмилетней дочери в школе, во-вторых, таким образом дети не воспринимают информацию от слова совсем. Нет той сосредоточенности, что в школе, мотивации.

Екатерина СТУПНИКОВА, мама ученика 9 класса:

По-моему, дистанционное обучение абсолютно не развивает в ребёнке дисциплину и даже ослабляет его желание учиться. Дети постоянно отвлекаются, расслабляются и не воспринимают такую учёбу всерьёз. Хоть у моего сына и улучшились оценки в этот период, я не считаю, что в его голове отложились все должные знания. Я против, чтобы он так учился.

Светлана ШАРОНОВА, бабушка ученицы 5 класса: