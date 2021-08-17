В Кыштыме состоялась приёмка школ и детских садов к новому учебному году

Вчера, 13:01 Категория: Образование

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В Кыштымском городском округе завершилась приёмка образовательных организаций к новому учебному году.

Всего на их подготовку к новому сезону из бюджетов всех уровней было выделено более десяти миллионов рублей. Выполнены ремонты пищеблоков и медицинских кабинетов, в средней второй и в третьей школах отремонтирована кровля, в некоторых организациях произведена замена систем водоснабжения и отопления. В рамках инициативного бюджетирования произведена замена ограждения школы № 1 – на эти цели выделено два миллиона 734 тысячи рублей.

В новом учебном году девять школ будут работать в одну смену. В две смены продолжат обучение 22 процента школьников. Это начальные классы в школе № 1, а также школы № 10,13 и 4. Наличие второй смены обусловлено количеством обучающихся и классных комнат, загруженностью спортзала и наличием вакансий учителей начальных классов.

Проверка готовности к новому учебному году велась комплексно – особое внимание было уделено противопожарной безопасности и соблюдению санитарных норм.

В составе комиссии по приёмке образовательных организаций работали и сотрудники ГИБДД. Они проверили безопасность подходов к школам и детским садам, наличие уголков дорожной безопасности.

В новом учебном году в 13 школах Кыштымского городского округа будут учиться 4 945 девчонок и мальчишек, в том числе 580 первоклассников. А 17 детских садов посещают в общей сложности 2 430 ребят.