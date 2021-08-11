Мобильный «Кванториум» приедет в Кыштым

Вчера, 15:37 Категория: Образование

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Фото пресс-службы министерства образования и науки Челябинской области.

На Южном Урале мобильный «Кванториум» продолжает знакомить школьников из разных муниципалитетов с техническим творчеством. В этом году комплекс побывает в шести муниципалитетах, в том числе и в Кыштыме.



Ученики с 5-го по 11-й классы познакомятся с виртуальной реальностью и дронами, научатся конструировать роботов и беспилотные летательные аппараты, освоят основы схемотехники, программирования, аэрофотосъемки, картографии и моделирования 3D-объектов.



Учиться работать с современным оборудованием школьники будут в течение двух недель.