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Мобильный «Кванториум» приедет в Кыштым

Вчера, 15:37 Категория: Образование
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Фото пресс-службы министерства образования и науки Челябинской области.

 

На Южном Урале мобильный «Кванториум» продолжает знакомить школьников из разных муниципалитетов с техническим творчеством. В этом году комплекс побывает в шести муниципалитетах, в том числе и в Кыштыме.

Ученики с 5-го по 11-й классы познакомятся с виртуальной реальностью и дронами, научатся конструировать роботов и беспилотные летательные аппараты, освоят основы схемотехники, программирования, аэрофотосъемки, картографии и моделирования 3D-объектов.

Учиться работать с современным оборудованием школьники будут в течение двух недель.

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Теги: Южный Урал кванториум технологии Кыштым школьники

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