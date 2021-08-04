Губернатор Алексей Текслер исключил дистант в школах Челябинской области в новом учебном году

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер исключил дистанционный режим обучения в школах – такое заявление он сделал на совещании по подготовке образовательных организаций региона к новому учебному году.



Алексей Текслер акцентировал внимание на необходимости своевременно завершить подготовку школ.



– Здесь нет мелочей: это и готовность помещений, завершение ремонтов, противопожарная защита и, конечно, вопрос охраны здоровья школьников. Учебный процесс будет проходить в Челябинской области в очном режиме, мы не планируем переводить школы на дистанционный режим обучения. Коронавирусные ограничения накладывают отпечаток, но система образования в регионе должна работать четко, в надежном, плановом режиме, – подчеркнул Текслер.



В прошлом году вспышки COVID-19 произошли в 32% школ.