Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Ученица кыштымской школы №13 победила во всероссийском конкурсе

Сегодня, 12:43 Категория: Образование
52
0

 

Семиклассница Настя Устинова принимала участие в конкурсе на обучение по тематической дополнительной общеразвивающей программе
«Юный казначей». Конкурс проводится Федеральным казначейством
совместно с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением «Всероссийский детский центр «Орлёнок».

 

В конкурсе участвовали дети со всей России. Для участия в конкурсе нужно было  загрузить достижения участника в сфере финансовой грамотности. Свои достижения по предметам: математика, обществознание, история на муниципальном, региональном, всероссийском, международном уровнях. Необходимо было предоставить организаторам скан -копии дипломов, грамот и сертификатов за последние три года. При этом требовалось предоставить не более одного документа каждого уровня.

 

Анастасия Устинова имела большие шансы на победу, так как является постоянной участницей множества конкурсов и олимпиад разного уровня и регулярно занимает в них призовые места.

 

Следующим заданием было написать эссе на тему: «История Казначейства России» Настя успешно справилась и с этим заданием.

 

Девочка вошла в число 25 победителей со всей России, и получила главный приз - путевку в ВДЦ "Орлёнок" на 9 смену с 10 по 30 августа.

Поделиться публикацией

Теги: кыштым орленок победитель Школа № 13 школы к

Похожие публикации:

Кыштымская школьница стала победительницей конкурса, объявленного генпрокуратурой России

Школьница из Кыштыма художественным словом покоряет региональные и международные конкурсы

Добровольцы из Кыштыма поборются за миллионный грант на реализацию социальных проектов

Школьница из Кыштыма стала дипломантом международного конкурса «Таланты Урала»

Гран-при на областном конкурсе юных художников получила ученица кыштымской школы искусств

Комментарии:

Добавить