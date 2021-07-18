Ученица кыштымской школы №13 победила во всероссийском конкурсе

Сегодня, 12:43 Категория: Образование

52

0

Семиклассница Настя Устинова принимала участие в конкурсе на обучение по тематической дополнительной общеразвивающей программе

«Юный казначей». Конкурс проводится Федеральным казначейством

совместно с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением «Всероссийский детский центр «Орлёнок».

В конкурсе участвовали дети со всей России. Для участия в конкурсе нужно было загрузить достижения участника в сфере финансовой грамотности. Свои достижения по предметам: математика, обществознание, история на муниципальном, региональном, всероссийском, международном уровнях. Необходимо было предоставить организаторам скан -копии дипломов, грамот и сертификатов за последние три года. При этом требовалось предоставить не более одного документа каждого уровня.

Анастасия Устинова имела большие шансы на победу, так как является постоянной участницей множества конкурсов и олимпиад разного уровня и регулярно занимает в них призовые места.

Следующим заданием было написать эссе на тему: «История Казначейства России» Настя успешно справилась и с этим заданием.

Девочка вошла в число 25 победителей со всей России, и получила главный приз - путевку в ВДЦ "Орлёнок" на 9 смену с 10 по 30 августа.

