Ученица кыштымской школы №13 победила во всероссийском конкурсе
Сегодня, 12:43 Категория: Образование
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Семиклассница Настя Устинова принимала участие в конкурсе на обучение по тематической дополнительной общеразвивающей программе
«Юный казначей». Конкурс проводится Федеральным казначейством
совместно с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением «Всероссийский детский центр «Орлёнок».
В конкурсе участвовали дети со всей России. Для участия в конкурсе нужно было загрузить достижения участника в сфере финансовой грамотности. Свои достижения по предметам: математика, обществознание, история на муниципальном, региональном, всероссийском, международном уровнях. Необходимо было предоставить организаторам скан -копии дипломов, грамот и сертификатов за последние три года. При этом требовалось предоставить не более одного документа каждого уровня.
Анастасия Устинова имела большие шансы на победу, так как является постоянной участницей множества конкурсов и олимпиад разного уровня и регулярно занимает в них призовые места.
Следующим заданием было написать эссе на тему: «История Казначейства России» Настя успешно справилась и с этим заданием.
Девочка вошла в число 25 победителей со всей России, и получила главный приз - путевку в ВДЦ "Орлёнок" на 9 смену с 10 по 30 августа.