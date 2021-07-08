Кыштымская школа заняла первое место во всероссийской олимпиаде «Лица Сферума»

Вчера, 12:43 Категория: Образование

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Информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум» является частью цифровой образовательной среды.

В команду школы №13 вошли пять человек: руководитель проекта, заместитель директора по информатизации Леонид Фадеев, учитель русского языка и литературы Наталья Романова, учитель английского языка Анна Довгалюк, ученицы 10 класса Валерия Пискунова и Александра Анисимова.

Олимпиада состояла из трёх этапов. На каждом конкурсанты должны были продемонстрировать знания платформы «Сферум», а также поделиться идеями более эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса в цифровом пространстве.

В олимпиаде участвовали 200 команд из 25 регионов России. Семь команд-финалистов защитили итоговые проекты и предложили нестандартные способы использования платформы, среди которых: проведение межрегиональных научных конференций, экскурсии на рабочие места родителей, методический кабинет учителя и другие.

Команда кыштымской школы №13 уверенно прошла в финал и блестяще справилась с финальным заданием. Предложенные нашими учителями и учениками способы использования платформы признаны одними из лучших. По результатам олимпиады кыштымцы заняли первое место.