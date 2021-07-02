В кыштымском медколледже увеличилось количество бюджетных мест

5-07-2021, 15:28 Категория: Образование

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В нашем городе два учебных заведения, где можно получить средне-профессиональное образование.

В Кыштымском филиале «Миасский медицинский колледж» приём документов у абитуриентов стартовал с 21 июня. Как рассказала «КР» председатель приемной комиссии Ольга Павлова, в этом году планируется набрать ещё одну дополнительную группу по специальности «Сестринское дело». Таким образом, в учебном заведении на бюджетной основе получат образование 75 будущих медицинских сестёр и 25 фельдшеров.

В Кыштым приезжают учиться не только со всей Челябинской области, но из Ханты-Мансийского автономного округа, Дагестана, Казахстана и Кабардино-Балкарии.

Большой спрос на медицинских работников связан с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, также после получения медицинского образования можно освоить дополнительно профессию по специальностям: «Фармация», «Косметология», «Лечебная физкультура» на базе других колледжей и центров медицинского образования.

В Кыштымском филиале Южно-Уральского государственного колледжа приём документов стартовал с 1 июня. Документы можно подать только лично. В 2021 году Кыштымский филиал осуществляет набор по следующим специальностям и профессиям: «Компьютерные системы и комплексы», «Радиоаппаратостроение», «Технология машиностроения», «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», «Экономика и бухгалтерский учёт», «Повар, кондитер», «Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)». Набор на все специальности осуществляется на бюджетной основе, по 25 мест.