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Кыштымские педагоги добавят «Позитив» в жизнь детей с ограниченными возможностями здоровья

Сегодня, 15:39 Категория: Образование
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Проект «ПОЗИТИВ», разработанный педагогами Дома детского творчества, стал победителем второго конкурса на грант президента РФ. В творческую команду проекта вошли Мария Бакланова, Елена Мосткова и Ольга Батятина.

                         

Их проект «ПОЗИТИВ» направлен на работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья. По мнению педагогов, на сегодняшний день остро стоит проблема социализации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Такие ребята нуждаются в формировании ценностных ориентаций, в раскрытии творческого потенциала, приобщении к основам культуры и цивилизации, к активному участию в социальной жизни. Идея проекта заключается в создании социально-культурной среды, которая позволит особым детям реализовать творческий потенциал, получить новые знания и быть вовлечёнными в игровую деятельность. Проект направлен на работу с детьми–инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья с 9 до 13 лет, обучающимися в специальной (коррекционной) школе № 5.

 

Проект «ПОЗИТИВ» даст возможность участникам через познавательно-игровые занятия, занятия по ЛЕГО-конструированию, мастер-классы по изобразительному искусству и прикладному творчеству, а также интересные встречи и экскурсии, развить творческий потенциал и навыки живого общения, умение адаптироваться в заданных условиях, придаст уверенности в своих возможностях.

На реализацию проекта из фонда президентских грантов будет направлено чуть более 250 тысяч рублей. Ещё более двухсот тысяч составит софинансирование.

 

Реализовать проект планируется до конца 2021 года.

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Теги: Кыштым ДДТ грант президент развитие лего инвалиды

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