Кыштымский благотворительный фонд «Милосердие74» стал победителем конкурса президентских грантов

Сегодня, 15:21 Категория: Образование

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Победу во втором конкурсе грантов президента РФ фонду принёс проект «Школа юных мехатроников и робототехников». На его реализацию «Милосердие74» получит чуть более 450 тысяч рублей. Софинансирование составит 368 тысяч.

Проект направлен на совершенствование социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Организаторы школы юных мехатроников и робототехников планируют познакомить детей из Кыштыма, Карабаша и других близлежащих городов с «профессией будущего» – дети получат начальные навыки проектирования, сборки и программирования роботов, а также создадут и защитят на конкурсе собственные творческие проекты.

За основу проекта взята тема 60-летия первого полёта человека в космос. Будет оформлена мобильная тематическая выставка с разделами: «Кыштымцы, работавшие на Байконуре», «Кыштымцы – разработчики «Бурана», «Кыштымцы, учившиеся с Ю. А. Гагариным», «Космонавты на кыштымском радиозаводе», «Кварц – космический минерал» и другие.

– Тематическая выставка, по нашему мнению, поможет развить у детей чувство гордости за родной край и трудовые подвиги своих земляков, мотивировать их к овладению научно-техническими знаниями и современными технологиями, формировать положительный образ родного края, – считает руководитель благотворительного фонда «Милосердие74» Михаил Кирпичёв. – Космическая тема получит продолжение в модульных курсах предпрофессионального обучения. Дети приобретут начальные умения и навыки проектирования и программирования роботов на примере создания планетоходов (луноходов, марсоходов, роботов-транспортировщиков и др.).

Все участники проекта получат сертификаты, а победители будут награждены грамотами. Реализация проекта рассчитана с июня 2021 года по апрель 2022-го.