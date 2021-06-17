В Кыштыме будущие повара-кондитеры демонстрируют настоящие шедевры кулинарного искусства

Сегодня, 15:04 Категория: Образование

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Вчера для 20 выпускников кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа по профессии «повар, кондитер» началась государственная итоговая аттестация. Однако впервые юношам и девушкам не будут защищать написанные ими дипломные проекты – им предстоит демонстрировать полученные за четыре года знания и умения на практике – прямо не отходя от плиты.

А плиты, между прочим, в лаборатории учебного заведения, самые что ни на есть крутые! В этом учебном году лабораторию для проведения демонстрационного экзамена поваров-кондитеров оснастили в рамках реализации национального проекта «Образования». В одном из учебных помещений смонтировали системы вентиляции и водоснабжения, установили индукционные плиты, современное холодильное оборудование, производственные столы, миксеры, слайсеры, фритюрницы и многое другое… Одновременно в лаборатории могут работать четыре человека. Каждое место оборудовано мойкой и всем необходимым кухонным инвентарём.

В таких современных условиях без пяти минут дипломированным поварам-кондитерам предстоит провести не менее четырёх часов. За это время студенты должны приготовить две холодные закуски, на горячее – мясное блюдо, соус и два гарнира к нему, а также десерт.

За работой студентов следят эксперты – повара и технологи общепитов и пекарен Кыштымского городского округа. Они оценивают каждую деталь. Максимальное количество баллов, которое экзаменующийся может набрать во время практической итоговой аттестации – 34,75. Вчера наилучший результат в 33,32 балла показал Сергей Букин.

Подробно о том, как проходит экзамен и что студенты приготовили из предоставленных им продуктов – читайте в одном из ближайших номеров газеты «Кыштымский рабочий».