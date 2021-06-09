Жительница Кыштыма, студентка озёрского филиала МИФИ, стала стипендиатом президента

Сегодня, 09:30 Категория: Образование

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Карина Зубаирова вошла в тройку лучших студентов ОТИ (НИЯУ) МИФИ. Вместе с другими студентами – Оксаной Пичуговой и Николаем Елисеевым – кыштымская девушка удостоилась стипендии президента РФ.



Она назначается за выдающиеся успехи в учёбе, научной деятельности, за активное участие в социальной жизни. Кроме того, одним из важнейших критериев отбора является отсутствие академической задолженности за весь период обучения по приоритетным направлениям подготовки.

В родном Кыштыме Карина училась в первой школе. Сейчас она заканчивает третий курс по специальности «Химическая технология материалов современной энергетики». Президентскую стипендию девушка будет получать на протяжении всего следующего учебного года.