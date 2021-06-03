Более тысячи кыштымских ребятишек посещают пришкольные лагеря

Вчера, 15:44 Категория: Образование

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Как рассказали сайту «КР» в управлении по делам образования Кыштымского городского округа, в этом году в Кыштыме организовано девять лагерей дневного пребывания при образовательных учреждениях. Их посещает 1220 школьников. В каждом из них кипит своя жизнь. Дети делают зарядку, завтракают, играют в подвижные игры, занимаются творчеством, гуляют на свежем воздухе, обедают, разыгрывают разные сценки и участвуют в мероприятиях.

В каждом из пришкольных лагерей своя атмосфера и свой подход к организации досуга. К примеру, в начальной школе – детском саду № 14 не только развивают и развлекают, но и лечат детей.

– Сегодня наш лагерь посещает 63 ребёнка, причём половина из них – это ребята из разных школ города. Для деток у нас проводится аппаратное лечение зрения, массаж, физиотерапия. Всё по назначению врача. Помимо оздоровительных процедур, постоянно организуются игры, квесты и кружковые занятия. А по окончанию смены ребят ждёт уже полюбившийся им большой праздник красок, – рассказывает заведующая школой-садом Татьяна Ершова.