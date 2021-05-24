Губернатор Алексей Текслер рассказал о беспрецедентных темпах строительства новых школ

Вчера, 16:50 Категория: Образование

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Об этом он рассказал в своём послании к депутатам Законодательного Собрания Челябинской области сегодня, 25 мая.

По словам главы региона, за ближайшие три года в Челябинской области планируется построить 22 новые школы.

– Хочу обратить внимание, что ещё несколько лет назад в год строились одна-две, а иногда и ни одной школы, – отметил Алексей Леонидович. – Сейчас за три года мы построим 22 новых школы. Кроме того, мы продолжаем активно строить детские сады. Только в этом году будет сдано еще 13 объектов. Темпы строительства школ и детских садов в области сегодня беспрецедентные. Потому что наша задача – не только сокращать долю второй смены и обеспечивать общую доступность мест, но и последовательно заменять устаревшие здания на современные, отвечающие всем стандартам. Параллельно, реализуя весь комплекс мероприятий по цифровой трансформации образования, не забываем о роли воспитания в разностороннем развитии личности.

Текслер отметил также, что нынешний год – Год науки и технологий. По его словам, продолжится развитие многоуровневой инфраструктуры для раскрытия потенциала детей и молодежи: «Курчатов-Центр», сеть технопарков «Кванториум» и центров «Точка роста», а также современных мастерских в организациях профобразования. В этом году появится кванториум в Троицке, IT-куб в Сатке, четыре новых мастерских в организациях СПО.

В Кыштыме также началась подготовка к созданию IT-куба ядл молодёжи. Он разместится в здании № 10 на улице Республики. Ремонт помещений под будущий центр цифровых технологий взял на себя Кыштымский медеэлектролитный завод в рамках договора с администрацией округа о социальном партнёрстве.