Сегодня в школах Кыштыма прозвенел последний звонок

Сегодня, 14:55 Категория: Образование

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Журналист «Кыштымского рабочего» побывала в средней школе №3, где в полдень для выпускников прозвенел последний звонок.

В актовом зале школы собрались девушки в нарядной форме и с белыми бантами, юноши в выглаженных белых рубашках и парадных костюмах. Казалось, ещё вчера родители привели их в школу за руку, а прошло вот уже одиннадцать лет. Поздравила выпускников начальник управления по делам образования Кыштымского городского округа Светлана Попинако.

– Мы лишь один раз в жизни заканчиваем школу, и чувства ваши сегодня смешанные – чувство радости, чувство приключений и тревога за будущее, за итоговую аттестацию. Я вам желаю пройти её успешно. Также я поздравляю ваших родителей и благодарю ваших учителей, – сказала Светлана Павловна.

Именно для учителей ребята сегодня пели, танцевали, демонстрировали свои артистические способности, для них же прозвучали слова благодарности от выпускников и их родителей.

– Любимые мои выпускники, желаю, чтобы вам хватило мудрости с улыбкой, счастьем по пути идти, сдавать важные свои экзамены. Влюбляйтесь, зажигайте фонари, пусть речи ваши будут яркими и

пламенными, – поздравила ребят классный руководитель Валентина Голованова.

В этом году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, праздник последнего звонка проходит в каждом классе отдельно. Тем не менее, организаторы постарались создать праздничную и торжественную атмосферу. В этом году мероприятие состоялось без поздравления первоклассников, в связи с этим подростки решили пошутить, и в звонок звонил выпускник, сидящий на плече у своего одноклассника. Одиннадцатиклассники танцевали школьный вальс, разыгрывали весёлые сценки из школьной жизни, а завершился концерт зажигательным танцем, который никого не оставил равнодушным.

Каждый из ребят уже решил для себя, чем займётся после окончания школы.

– Я планирую сдать хорошо экзамены и поступить в институт. Если честно, не имеет даже значения, какую профессию я получу, потому что я знаю, чем я хочу заниматься. Я планирую заниматься танцами и организацией детских праздников, но и высшее образование, несомненно, получу, – поделилась выпускница Дарья Бойко.

– А я после сдачи экзаменов буду поступать в Семинарию в Екатеринбурге, – поделился планами одиннацатиклассник Серафим Федотов.

– Сегодня самое главное для меня – это мои одноклассники, потому что я их больше могу не увидеть, и от этого мне грустно. Раньше мы считали, что

школа – это невыносимое место, а сейчас она для нас как дом родной. Я уже не представляю, что через год не смогу сюда прийти, находиться в родных стенах и учиться, – с сожалением говорит выпускник школы № 3 Константин Зубов.

Удачи вам, дорогие выпускники! И ни пуха, ни пера на экзаменах!