Количество бюджетных мест на ИТ-специальности в южноуральских вузах вырастет почти на треть

Вчера, 08:57 Категория: Образование

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Челябинская область открывает дополнительные места в университетах на обучение на бесплатной основе, сообщает минобрнауки.

В этом году на Южном Урале последний звонок прозвенит для 15 115 одиннадцатиклассников. В вузах региона для них доступно почти 10 с половиной тысяч бюджетных мест.

Уже несколько лет наибольшим спросом у абитуриентов пользуются инженерные, «айтишные» и медицинские специальности. Растет интерес к профессии учителя и pr-специалиста.

В этом году в вузах Челябинской области, в том числе по поручению президента РФ Владимира Путина, количество бюджетных мест будет увеличено. Так, на медицинских специальностях их станет больше на 20%, на инженерных - на 31%, ИТ - на 32%, педагогических – на 15%. Стоит отметить, что именно эти специальности сейчас востребованы на рынке труда региона.

Также в этом году в России меняются правила приема абитуриентов в высшие учебные заведения. Так, теперь университеты смогут вести набор не на конкретные специальности, а на факультет, а затем уже после первого или второго курса распределить по конкретным образовательным программам.

– Это нововведение дает вузам возможность для маневра: на одни специальности внутри группы конкурс выше, на другие — ниже. Но базовые ЕГЭ для поступления на все эти направления одинаковые. Таким образом, вуз обеспечит контрольные цифры приема и сам перераспределит их внутри направлений подготовки, – пояснил министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

Напомним, в послании Совету Федерации в апреле этого года Владимир Путин проанонсировал открытие в ближайшие два года 45 тысяч дополнительных бюджетных мест в вузах страны. 75% из них будет отдано именно регионам. Кроме того, 10 млрд рублей будет направлено на модернизацию педагогических вузов. На эти средства в профильных институтах и университетах сделают ремонт и закупят новое оборудование.

На этой неделе, в пятницу и субботу, в кыштымских школах прозвенят последние звонки для учеников девятых и одиннадцатых классов.

Как сообщили сайту «КР» в управлении по делам образования Кыштымского городского округа, мероприятия пройдут торжественно, но при этом – с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.

Последние звонки будут звучать для каждого выпускного класса (всего их 30) отдельно. Уже составлены графики, чтобы выпускники одного класса не пересекались со своими сверстниками из других классов. На торжестве будут присутствовать педагоги, а также представители от родительской общественности.

В этом учебном году последние звонки прозвенят для 452-х девятиклассников и 171-го одиннадцатиклассника Кыштымского округа.