Южноуральцев приглашают присоединиться к просветительскому онлайн-марафону «Новое знание»

Вчера, 08:46 Категория: Образование

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Мастер-классы и лекции будут доступны в интернете. Спикерами станут российские и зарубежные деятели науки, культуры, искусства, госуправления, топ-менеджеры ведущих российских и международных компаний, а также спортсмены и успешные предприниматели.

С 20 по 22 мая в восьми городах России пройдет просветительский марафон «Новое знание». В его рамках организовано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов. Например, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков расскажет о фейковых новостях, а известный кинорежиссер и сценарист Тимур Бекмамбетов поделится секретами создания новаторского кино. Выступит перед участниками марафона и Стив Возняк – изобретатель, программист и соучредитель компании Apple Computer.

Просветительский марафон «Новое знание» станет отправной точкой для новых форматов работы общества «Знание» как современной высокотехнологичной платформы федерального охвата. И каждый из городов-участников представит одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии.

– Нам важно бережно хранить и преумножать интеллектуальное наследие общества «Знание». С помощью технологий мы зададим ему импульс и добьемся широкого федерального охвата, сможем найти подход к самым разным аудиториям. И наш марафон – первый шаг на пути к этой цели, – отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Челябинское региональное отделение Российского общества «Знание» считается одним из лучших в России. Ежегодно в нем проходят обучение порядка пяти тысяч пенсионеров. Сейчас из-за пандемии коронавируса занятия перешли в онлайн-формат: через приложение Zoom можно послушать лекцию психолога, узнать о том, как защитить себя от мошенников или как освоить новое приложение на смартфоне. Всего за год челябинское отделение провело порядка 150 мероприятий в режиме онлайн.

– В этом году южноуральское отделение общества «Знание» было признано лучшим в России по работе с пожилыми людьми. В нашем «Народном университете» за год 1500 пенсионеров обучились мобильной грамотности. А совсем недавно мы провели чемпионат по компьютерному многоборью, в котором приняли участие 19 человек, – рассказал председатель регионального отделения Российского Общества «Знание» Владимир Лушников.

Прослушать лекции и выступления гостей марафона может любой желающий. Для этого достаточно в дни мероприятия перейти по ссылке https://marathon.znanierussia.ru/.