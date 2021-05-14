В Кыштыме на этой неделе для выпускников школ прозвенят последние звонки

Сегодня, 11:04 Категория: Образование

221

0

На этой неделе, 21 и 22 мая, в кыштымских школах прозвенят последние звонки для учеников девятых и одиннадцатых классов.

Как сообщили сайту «КР» в управлении по делам образования Кыштымского городского округа, мероприятия пройдут торжественно, но при этом – с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.

Последние звонки будут звучать для каждого выпускного класса отдельно. Уже составлены графики, чтобы выпускники одного класса не пересекались со своими сверстниками из других классов. На торжестве будут присутствовать педагоги, а также представители от родительской общественности.

В этом учебном году последние звонки прозвенят для 452-х девятиклассников и 171-го одиннадцатиклассника.