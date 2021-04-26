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В Кыштыме во время майских праздников детские сады будут работать

Сегодня, 12:40 Категория: Образование
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В Кыштымском городском округе детские сады в период майских праздников – с 4 по 7 мая включительно – будут работать в обычном режиме.

 

Как пояснили сайту «КР» в Управлении по делам образования, работа детсадов будет вестись в обычном плановом режиме, а не в формате дежурных групп, чтобы не допускать пересечения потоков детей из разных групп. Однако наполняемость групп будет частичная. В праздничные дни садики готовы принимать детей, чьи родители, заняты на производствах круглосуточного цикла и предприятиях, обеспечивающих жизнедеятельность округа.

 

Если родители примут решение отключить на время майских праздников детей, то вернуться в садик после праздников можно будет без медицинской справки.

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Теги: Кыштым майские праздники детские сады

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