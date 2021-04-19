Кыштым стал участником обмена лучшими педагогическими практиками Челябинской области

Вчера, 10:21 Категория: Образование

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В Карабаше прошёл выездной мастер-практикум для руководителей детских садов и школ северной зоны Челябинской области, в частности, Кыштыма, Каслей и Аргаяша.

Основной темой стал обмен лучшими методическими и педагогическими практиками. Гостям представили один из самых современных детских садов региона.

От нашего города в семинаре приняла участие заведующая детским садом № 5 Инесса Павленко. Для участников встречи были проведены экскурсии по Карабашу и трём обновлённым детским садам. Основная программа семинара состоялась в детсаду № 11. Учреждение оснащено новейшим оборудованием. Дети могут наблюдать за звёздами в телескоп, изучать мир через интерактивные панели. На территории обустроены площадки для прогулок, спортивное поле и даже установлены светофоры. Мастер-практикум был организован при непосредственном участии депутата Законодательного собрания Челябинской области Елены Тарасовой.

– Надеюсь, эта встреча будет отправной точкой для изменений. В малых населённых пунктах педагоги по-настоящему искренне отдаются делу. Вы несёте свет, тепло, энергию, любовь, заботу. Я благодарна за ваш труд, – сказала Елена Сергеевна.