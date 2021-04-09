Южноуральцев приглашают к участию в Цифровом диктанте

Вчера, 11:52 Категория: Образование

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В России стартовала самая масштабная проверка цифровой грамотности – Всероссийский Цифровой диктант, партнёром которой выступает компания «Ростелеком».



Диктант можно пройти прямо сейчас. Участвуйте сами и приглашайте близких и друзей. Акция продлится до 24 апреля.



Задача Цифрового диктанта – «прокачать» цифровую культуру, развить способность защищать себя в сети и повысить уровень цифровых компетенций. Тестирование поможет проверить знания, которые необходимы каждому пользователю рунета, вне зависимости от профессии.



Кто может принять участие в акции:



· дети (7-13 лет);



· подростки (14-17 лет);



· взрослые (18-59 лет);



· люди старшего возраста (60 лет и старше).



Проверьте уровень компьютерной грамотности и получите рекомендации о том, как его повысить!

Подробности – на сайте https://digitaldictation.ru