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Южноуральцев приглашают к участию в Цифровом диктанте

Вчера, 11:52 Категория: Образование
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В России стартовала самая масштабная проверка цифровой грамотности – Всероссийский Цифровой диктант, партнёром которой выступает компания «Ростелеком».

Диктант можно пройти прямо сейчас. Участвуйте сами и приглашайте близких и друзей. Акция продлится до 24 апреля.

Задача Цифрового диктанта – «прокачать» цифровую культуру, развить способность защищать себя в сети и повысить уровень цифровых компетенций. Тестирование поможет проверить знания, которые необходимы каждому пользователю рунета, вне зависимости от профессии.

Кто может принять участие в акции:

· дети (7-13 лет);

· подростки (14-17 лет);

· взрослые (18-59 лет);

· люди старшего возраста (60 лет и старше).

Проверьте уровень компьютерной грамотности и получите рекомендации о том, как его повысить!

 

Подробности – на сайте https://digitaldictation.ru

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Теги: Россия Цифровой диктант участие

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