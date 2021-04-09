Южноуральцев приглашают к участию в Цифровом диктанте
Вчера, 11:52 Категория: Образование
128
0
В России стартовала самая масштабная проверка цифровой грамотности – Всероссийский Цифровой диктант, партнёром которой выступает компания «Ростелеком».
Диктант можно пройти прямо сейчас. Участвуйте сами и приглашайте близких и друзей. Акция продлится до 24 апреля.
Задача Цифрового диктанта – «прокачать» цифровую культуру, развить способность защищать себя в сети и повысить уровень цифровых компетенций. Тестирование поможет проверить знания, которые необходимы каждому пользователю рунета, вне зависимости от профессии.
Кто может принять участие в акции:
· дети (7-13 лет);
· подростки (14-17 лет);
· взрослые (18-59 лет);
· люди старшего возраста (60 лет и старше).
Проверьте уровень компьютерной грамотности и получите рекомендации о том, как его повысить!
Подробности – на сайте https://digitaldictation.ru