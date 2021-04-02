В Кыштыме пенсионеров продолжат обучать компьютерной грамотности

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Сохранить компьютерные курсы для пожилых жителей округа актив городского Совета ветеранов попросил главу Кыштыма Людмилу Шеболаеву в ходе работы ежегодного пленума этой самой массовой общественной организации в городе, сообщает сайт администрации округа.

Спрос на обучение среди старшего поколения по-прежнему очень высок. Пользование порталом госуслуг, запись к врачу, оплата жилищно-коммунальных услуг, получение мер социальной поддержки, работа с онлайн-сервисами, банкоматами, терминалами и гаджетами, социальные коммуникации — всё это сегодня требует определенных знаний и навыков.

Помочь ветеранам освоить цифровые технологии помогают бесплатные компьютерные курсы, которые проводятся в Кыштыме с 2013 года. За эти годы обучение прошли уже 327 человек.

Как заверила Людмила Шеболаева, в 2021 году работа будет продолжена, средства на реализацию этой социально значимой образовательной программы предусмотрены в местном бюджете.