В Кыштыме началась запись детей в первый класс

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Подать заявление можно в электронном виде или лично, написав заявление непосредственно в школе.

Приём заявлений начался с 1 апреля. Срок окончания первого этапа приёмной кампании – 30 июня. С 6 июля по 5 сентября будет приниматься заявления на зачисление детей в школу вне зависимости от места проживания. В этом случае школа может отказать в приёме, если свободные места закончились.

В Челябинской области приём заявлений в первые классы на 2021/2022 учебный год осуществляется через государственную информационную систему «Портал образовательных услуг» .

Заявление подаётся одним из родителей/законных представителей в электронном виде, которое автоматически направляется в школу, где его обрабатывают сотрудники. После подачи заявления в электронном виде родителям/законным представителям необходимо обратиться в образовательную организацию и представить документы, необходимые для зачисления ребёнка. Обращаем внимание, подача заявления в электронном виде возможна только для пользователей, зарегистрированных на сайте Госуслуг, имеющих учётную запись в ЕСИА.

Всего в новом учебном году школы Кыштымского городского округа ожидают более 550 первоклассников.