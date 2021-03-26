В Кыштыме вновь состоится Тотальный диктант

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10 апреля 2021 года состоится традиционный международный Тотальный диктант. Эта просветительская акция проходит ежегодно, начиная с 2004 года. Организаторами мероприятия выступают волонтёрские организации и неравнодушные люди. Целью общественного проекта является объединение всех, кто любит русский язык, кто хочет на нём грамотно говорить и писать.

В Кыштыме Тотальный диктант пройдет, разумеется, с соблюдением всех мер безопасности, 10 апреля в 13 часов на двух площадках – на закрытой площадке в центральной городской библиотеке имени Бориса Швейкина и открытой – в Кыштымском филиале «Южно-Уральский государственный колледж». В библиотеке всего 30 мест, поэтому необходима предварительная регистрация на официальном сайте акции www.totaldict.ru. В колледже регистрация не нужна. Предположительно в двух аудиториях координаторы разместят всех желающих. Каждый житель города может выбрать подходящую для себя площадку и проверить свою грамотность.

Как пройти регистрацию? Это можно сделать на официальном сайте акции www.totaldict.ru. со своих профилей в соцсетях или создать обычный аккаунт. В этом случае достаточно ввести адрес своей электронной почты и пароль. Ориентировочная дата начала регистрации на Тотальный диктант – 1 апреля 2021 года. При регистрации нужно указать город и, выбрав площадку, закончить регистрацию, следуя дальнейшим указаниям на сайте.

10 апреля 2021 года в 12-30 явиться на выбранную площадку; получить предусмотренные бланки и принадлежности и занять свое место в зале. Начало диктанта в 13-00, автор Тотального диктанта – писатель Дмитрий Глуховский. Контакты: E-MAIL: libkyshtym@yandex.ru т. 4-11-49, 4-12-14.