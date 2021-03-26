Сегодня, 19:08 Категория: Образование

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Южно-Уральский государственный аграрный университет приглашает 27 марта 2021 г. на День открытых дверей в очном формате. Начало в 11 часов. Адрес: Челябинск, проспект Ленина, 75.



Южно-Уральский государственный аграрный университет — первый вуз, открытый на Южном Урале — в 1930 году. В 2021 году в ЮУрГАУ 977 бюджетных мест на программы бакалавриата, специалиста и магистратуры по очной и заочной формам обучения. Работает аспирантура, реализуются специальности среднего профессионального образования на бюджетной основе.

Будем рады встрече!