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Южно-Уральский государственный аграрный университет приглашает 27 марта 2021 г. на День открытых дверей

Сегодня, 19:08 Категория: Образование
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Южно-Уральский государственный аграрный университет приглашает 27 марта 2021 г. на День открытых дверей в очном формате. Начало в 11 часов. Адрес: Челябинск, проспект Ленина, 75.

Южно-Уральский государственный аграрный университет — первый вуз, открытый на Южном Урале — в 1930 году. В 2021 году в ЮУрГАУ 977 бюджетных мест на программы бакалавриата, специалиста и магистратуры по очной и заочной формам обучения. Работает аспирантура, реализуются специальности среднего профессионального образования на бюджетной основе.
Будем рады встрече!

 

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Теги: Южно-Уральский государственный аграрный университет

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