Южноуральцам предлагают пройти обучение по президентской программе подготовки управленческих кадров

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В правительстве Челябинской области начался конкурсный отбор специалистов на обучение по президентской программе подготовки управленческих кадров в 2021/22 учебном году. Документы принимаются до 30 апреля 2021 года.

Программа реализуется с 1998 года. Её целью является обеспечение организаций народного хозяйства Российской Федерации специалистами в области управления и организации производства, отвечающими современным требованиям экономики и стандартам образования.

Обучение специалистов проводится по двум типам образовательных программ:

базовые образовательные программы (тип В - basic) – предусматривают профессиональную переподготовку специалистов по одному из направлений в укрупненной группе специальностей и направлений «Экономика и управление»: менеджмент, маркетинг, финансы, менеджмент в социальной сфере с ориентацией на развитие компетенций менеджера в процессе участия в аудиторных и внеаудиторных занятиях под руководством преподавателя и самостоятельного освоения учебного материала;

проектно-ориентированные образовательные программы (тип А - advanced) – предусматривают профессиональную переподготовку специалистов в рамках укрупненной группы специальностей и направлений «Экономика и управление» (в т.ч. менеджмент в социальной сфере), обеспечивающую развитие компетенций менеджера в процессе обучения и разработки проекта на базе организации, направившей специалиста на обучение, в том числе групповых проектов в случае направления на обучение групп специалистов от одной организации (управленческих команд).

Требования к участникам конкурсного отбора:

- возраст до 50 лет (предпочтительно);

- высшее образование;

- общий стаж работы не менее 5 лет;

- опыт работы на управленческих должностях не менее 2 лет;

- участие в реализации проекта развития организации.

Документы на конкурс принимаются до 30.04.2021 г. (включительно) по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 27, Управление государственной службы и противодействия коррупции Правительства Челябинской области, каб. № 14 (бокс «Документы на конкурс»), (тел.: 8 (351) 263-31-84, 8 (351) 263-99-12, электронная почта S.Denisova@gov74.ru; E.Pankratova@gov74.ru)

Время приема документов: пн. – чт. с 8:30 до 17:30, пт. с 8:30 до 16:00, обед с 12:00 до 12:45.

Конкурсные испытания включают в себя общий и специальный конкурсы. Сроки проведения: 11 - 17 мая 2021 года.

Общий конкурс предусматривает оценку уровня профессиональной компетентности специалиста в ходе профессионального интервью и оценку мотивации специалиста на участие в Государственном плане (мотивационного эссе).

Специальный конкурс – дополнительное конкурсное испытание для специалистов, претендующих на обучение по образовательным программам типа А. Он проводится в форме собеседования с презентацией концепции развития организации (индивидуального проектного задания), поддержанной работодателем (форма РО-2).

Для участия в конкурсном отборе кандидатам на обучение необходимо:

1) зарегистрироваться в информационной системе АИС ГП https://program.pprog.ru (скачать Руководство специалиста о функциональных возможностях и порядке работы АИС ГП).

2) представить в Управление государственной службы и противодействия коррупции Правительства Челябинской области в срок до 30 апреля 2021 года на бумажном носителе следующие документы:

- заявку рекомендующей организации на подготовку специалиста. Рекомендацию руководителя организации – форма РО-01 (формируется при регистрации) – 2 экземпляра;

- концепцию проекта развития организации. Индивидуальное проектное задание специалиста - форма РО-2 (формируется при регистрации) – 2 экземпляра;

- копию диплома о высшем образовании (диплом о высшем образовании, выданный за пределами Российской Федерации, подлежит обязательной процедуре признания образования в Российской Федерации) – 2 экземпляра;

- копию документа об изменении фамилии (в случае, если диплом выписан на другую фамилию) – 2 экземпляра;

- копию паспорта Российской Федерации (страницы, содержащие фотографию и дату рождения, информацию о месте выдачи паспорта, регистрацию по месту жительства) – 2 экземпляра;

- копию трудовой книжки – 2 экземпляра. Копия трудовой книжки заверяется кадровой службой: на каждой странице должна быть подпись должностного лица и печать, после последней записи о работе перед заверяющей подписью и печатью должна присутствовать фраза «Работает по настоящее время», а также запись о том, где хранится оригинал трудовой книжки;

- типовой трехсторонний договор (скачать) в 4 экземплярах;

- мотивационное эссе - 1 экземпляр;

- презентацию проекта (для программы типа А) - 1 экземпляр;

- копию свидетельства о предпринимательской деятельности (в случае необходимости);

- согласие (скачать) на обработку персональных данных специалистов для ФБУ «Федеральный ресурсный центр» (распечатывается на одной странице) – 2 экземпляра;

- согласие (скачать) на обработку персональных данных для Челябинской региональной комиссии (распечатывается на одной странице) – 1 экземпляр;

- справку о подтверждении общего и/или управленческого стажа работы, функциональных обязанностях (в случае необходимости).

Расходы на обучение финансируются из трех источников: 66% – это средства федерального и регионального бюджетов, 34% оплачивает предприятие, направляющее специалиста на обучение, или сам специалист.

Общая стоимость обучения одного специалиста по программам типа В – 60 тыс. рублей; по программам типа А – 100 - 110 тыс. рублей.

Образовательные организации, участвующие в реализации Программы на территории Челябинской области:

Южно-Уральский государственный университет, контактный телефон 8 (351) 267-94-90. Челябинский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Челябинский филиал РАНХиГС), контактный телефон 8 (351) 771-35-22.

3. Международный институт менеджмента ЛИНК (на базе Магнитогорского института дополнительного образования (ОАНО ДПО «МИДО»), контактные телефоны 8 (3519) 590-520, 592-034).