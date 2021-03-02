Кыштымские ученики стали призёрами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников

Вчера, 16:21 Категория: Образование

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Закончился региональный этап всероссийской олимпиады школьников. Всего в нём приняли участие 62 кыштымских ученика, из них десять набрали проходной балл, позволяющий участвовать в двух олимпиадах по разным предметам.

Впервые в этом году проходной балл по русскому языку позволил участвовать в олимпиаде от Кыштымского городского округа ещё 37 девчонкам и мальчишкам.

Среди кыштымцев оказалось четыре победителя и 17 призёров регионального этапа. Наши ребята достойно проявили себя в знании русского языка, основ безопасности жизнедеятельности, экологии, истории, искусства (мировой художественной культуры), технологии.

Так, лучшим знатоком литературы оказалась Милана Зубова из четвёртой школы. В олимпиаде по русскому языку отличились сразу 11 учащихся из школ №№ 1, 2, 4, 10, 13. По ОБЖ два победителя и два призёра. Все – дети из тринадцатой школы. Это Владислав Щербаков, Вероника Кузьмина, Эвелина Гаврилова и Никита Силантьев.

Виктория Глазкова из средней школы № 1 стала призёром по искусству, Егор Карнаухов из школы № 13 – по истории, а Елена Голоднова из тринадцатой победила в олимпиаде по экологии. Екатерина Малышкина, тоже из тринадцатой школы, стала призёром олимпиады по экологии. Григорий Николайчук – призёр олимпиады по технологии.