Подписка на газету Кыштымский рабочий
Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Девятиклассник из Кыштыма стал дипломантом областного конкурса интеллектуалов

Вчера, 16:04 Категория: Образование
483
0

Очередную победу в областном конкурсе интеллектуалов «Таланты развитой памяти и логики» XXVII Южно-Уральского молодёжного интеллектуального форума «Шаг в будущее-Созвездие-НТТМ» одержал воспитанник объединения «КомпьютериЯ» Дома детского творчества Кирилл Аксултанов.

                     

От участников требовались такие качества, как: стройное логическое мышление, умение грамотно выстраивать систему доказательств и умозаключений, быстрота мышления, кратковременная и долговременная зрительная и слуховая память. Юноша успешно продемонстрировал резервные возможности всесторонней памяти и логического мышления и получил в престижном конкурсе диплом II степени.

 

Девятиклассник средней школы № 2 Кирилл Аксултанов – неоднократный участник как муниципальных, так и областных соревнований, и это не первая его награда.

Поделиться публикацией

Теги: Шаг в будущее Кыштым школа диплом ДДТ

Похожие публикации:

В Кыштыме завершился муниципальный этап конкурса интеллектуалов

За отличную учёбу полагается премия

У чугунного фонтана перспектива на Москву

Высший класс по математике

Шагнули в будущее науки и практики

Комментарии:

Добавить