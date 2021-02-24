Девятиклассник из Кыштыма стал дипломантом областного конкурса интеллектуалов

Вчера, 16:04 Категория: Образование

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Очередную победу в областном конкурсе интеллектуалов «Таланты развитой памяти и логики» XXVII Южно-Уральского молодёжного интеллектуального форума «Шаг в будущее-Созвездие-НТТМ» одержал воспитанник объединения «КомпьютериЯ» Дома детского творчества Кирилл Аксултанов.

От участников требовались такие качества, как: стройное логическое мышление, умение грамотно выстраивать систему доказательств и умозаключений, быстрота мышления, кратковременная и долговременная зрительная и слуховая память. Юноша успешно продемонстрировал резервные возможности всесторонней памяти и логического мышления и получил в престижном конкурсе диплом II степени.

Девятиклассник средней школы № 2 Кирилл Аксултанов – неоднократный участник как муниципальных, так и областных соревнований, и это не первая его награда.