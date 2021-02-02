«Лаборатория Касперского» проведёт мастер-классы для челябинских школьников

Вчера, 16:31 Категория: Образование

103

0

Эксперты расскажут про онлайн-угрозы, блокчейн и безопасность в компьютерных играх.

Серия интерактивных мастер-классов по информационной безопасности и цифровой грамотности от «Лаборатории Касперского» стартует завтра, 4 февраля. Участвовать и получать новые знания зовут челябинцев в возрасте от 13 до 16 лет: мероприятия бесплатные, кроме того, самых активных и интересующихся наградят памятными подарками.

В рамках занятий специалисты разберут ряд важных вопросов, среди которых, например, разновидности онлайн-мошенничества и варианты защиты от него, технология блокчейн и сферы ее применения, а также угрозы в компьютерных играх и, в частности, способы отличить официальный магазин от фишингового.

Чтобы принять участие в мастер-классах и научиться ловко обходить киберловушки, нужно пройти регистрацию по ссылкам ниже до 3 февраля включительно:

Проект реализуется по инициативе Мининформа Челябинской области совместно с АНО «Центр развития цифровых технологий» и «Лабораторией Касперского» на площадке «Точки Кипения Челябинск».