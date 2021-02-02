«Лаборатория Касперского» проведёт мастер-классы для челябинских школьников
Вчера, 16:31 Категория: Образование
103
0
Эксперты расскажут про онлайн-угрозы, блокчейн и безопасность в компьютерных играх.
Серия интерактивных мастер-классов по информационной безопасности и цифровой грамотности от «Лаборатории Касперского» стартует завтра, 4 февраля. Участвовать и получать новые знания зовут челябинцев в возрасте от 13 до 16 лет: мероприятия бесплатные, кроме того, самых активных и интересующихся наградят памятными подарками.
В рамках занятий специалисты разберут ряд важных вопросов, среди которых, например, разновидности онлайн-мошенничества и варианты защиты от него, технология блокчейн и сферы ее применения, а также угрозы в компьютерных играх и, в частности, способы отличить официальный магазин от фишингового.
Чтобы принять участие в мастер-классах и научиться ловко обходить киберловушки, нужно пройти регистрацию по ссылкам ниже до 3 февраля включительно:
- «Онлайн-угрозы и как с ними бороться»(начало 4 февраля в 13:00)
- «Блокчейн: разбираемся в основах технологии»(начало 5 февраля в 13:00)
- «Безопасность в компьютерных играх»(начало 8 февраля в 13:00).
Проект реализуется по инициативе Мининформа Челябинской области совместно с АНО «Центр развития цифровых технологий» и «Лабораторией Касперского» на площадке «Точки Кипения Челябинск».