В Кыштыме продолжается приём заявлений от выпускников на государственную итоговую аттестацию

Вчера, 09:03 Категория: Образование

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Анонсированные в ряде СМИ изменения в порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на данное время (период осуществления регистрации участников) не утверждены.

Как сообщили сайту «КР» в управлении по делам образования Кыштымского городского округа, регистрация на сдачу ГИА-9 и ГИА-11 осуществляется в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами и утвержденными ранее сроками:

-ГИА-9 – до 01 марта 2021 года – четыре экзамена (русский язык, математика и два предмета по выбору). Русский язык и математика – обязательные учебные предметы. Для участников с ограниченными возможностями здоровья количество сдаваемых экзаменов по их желанию может быть сокращено до двух обязательных учебных предметов;

-ГИА-11 – до 01 февраля 2021 года – в форме ЕГЭ и в форме ГВЭ (русский язык, математика (базовый или профильный уровень) и учебные предметы по выбору для поступления в вузы.

Кроме того, продолжается приём заявлений на государственную итоговую аттестацию выпускников прошлых лет и обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования.

Подача документов осуществляется лично участником или его родителем (законным представителем) на основании документа, удостоверяющего его личность, или уполномоченным лицом на основании документа, удостоверяющего его личность, и оформленной в установленном порядке доверенности .

По всем возникающим вопросам обращаться к специалистам управления по делам образования – Юлии Геннадьевне Корабельниковой (ГИА-9), Елене Викторовне Трошиной (ГИА-11) по телефону 4-01-47.