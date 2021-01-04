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В одной из кыштымских школ утро начинается с зарядки

Вчера, 10:24 Категория: Образование
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Именно такая традиция сложилась в школе №11, которая расположена в микрорайоне Каолиновый.

 

По словам директора школы Натальи Шарабриной, зарядка была введена ещё при прошлом руководителе – Лидии Ивановне Лежневой в 90-х годах. Сейчас она работает здесь же учителем начальных классов.

 

За пять минут до начала занятий звенит звонок, за это время ученики успевают выполнить упражнения для шеи, размять руки и ноги и даже попрыгать. Зарядку проводит дежурный по классу. Это позволяет ребятам чувствовать себя бодрыми на уроках и заряжает хорошим настроением на весь день.

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Теги: Кыштым школа 11 зарядка Каолиновый

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