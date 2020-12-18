В Кыштымском округе стали известны сроки и места итогового собеседования по русскому языку для девятиклассников

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Утверждены сроки, места и порядок регистрации на участие в итоговом собеседовании по русскому языку обучающихся девятых классов в Кыштымском городском округе в 2021 году.

В соответствии с приказом министерства образования и науки Челябинской области «Об утверждении сроков, мест, порядка регистрации на участие в итоговом собеседовании по русскому языку в Челябинской области в 2021 году», в Кыштымском городском округе 10 февраля 2021 года проводится итоговое собеседование по русскому языку для обучающихся 9 классов по образовательным программам основного общего образования, как условие допуска к государственной итоговой аттестации (ГИА-9).

Лица, осваивающие образовательные программы в форме семейного образования, также должны зарегистрироваться на итоговое собеседование не позднее 27 января 2021 года, в соответствии с порядком регистрации на участие в итоговом собеседовании.

В связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой по распространению коронавирусной инфекции (COVID-19) процесс регистрации организуется в школах в индивидуальном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил и нормативов. Заявление заполняется в электронном виде в одном экземпляре.