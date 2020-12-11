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В Кыштыме прошёл конкурс всероссийского робототехнического форума «ИКаРёнок»

Сегодня, 16:23 Категория: Образование
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Форум проходил в Центре детско-юношеского творчества в режиме онлайн. В нём участвовали дошкольники, в том числе – и с ограниченными возможностями здоровья. Всего – 11 команд из детских садов №12, 18, 9, 23, 20, 5.

 

Дети конструировали из лего объёмную букву и животного, начинающегося с неё. Главным критерием оценивания для жюри было то, что конкурсанты собирали свои работы не по инструкции, а в свободной форме.

 

Из всех участников было выбрано шесть призёров, трое из них – воспитанники детского сада №5. Кроме того, это единственное учреждение, от которого участвовали дети с ограниченными возможностями здоровья.

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Теги: Кыштым ЦДЮТТ творчество лего

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