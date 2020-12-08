Система образования Челябинской области выдержала урок, который преподала пандемия

Сегодня, 13:58 Категория: Образование

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Вчера в пресс-центре «Гранада Пресс» прошла онлайн пресс-конференция «Что изменилось в региональной системе образования в 2020 году». В качестве спикеров выступили: первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова; начальник управления образованием Ашинского муниципального района; Елена Бухмастова; начальник управления образования администрации города Троицка Ольга Копылова.

Елена Коузова отметила, что министерству образования и науки Челябинской области из-за пандемии пришлось трансформировать многие планы, а текущие задачи, направленные на обеспечение качества образования, решать оперативно.

– Нужно отдать должное нашей достаточно консервативной системе образования, – прокомментировала Коузова. – Существующие традиции нормальных взаимоотношений, выстроенная структура и законодательные нормы позволили нам в апреле и мае быстро перейти на дистанционное обучение, провести единый государственный экзамен и летнюю кампанию. К началу учебного года 2020-2021 мы были готовы работать в разных форматах, в случае надобности оперативно переключаться с одного формата на другой.

Спикер подчеркнула, что санитарные требования, принятые 30 июня 2020 года в связи с коронавирусной инфекцией и очень во многом ограничившие деятельность образовательных организаций, продлены на весь следующий год.

Несмотря на трудности, все планы на 2020 год выполнены. Основная работа велась по национальным проектам «Образование», «Демография» и «Цифровая экономика».

Важно оснастить – и новые, и уже существующие места – современным оборудованием. Открываются центры «Точка роста», позволяющие по-новому оснастить школьные кабинеты для уроков физики, биологии, иностранных языков, информатики, ОБЖ.

Одна из таких «Точек роста» появилась и в Кыштыме на базе средней школы № 2. Она была торжественно открыта в начале этого учебного года. «Точка роста» создана в рамках реализации нацпроекта «Образование». Во второй средней школе обучается более 600 учеников. «Точка роста» предназначена для учащихся с пятого класса. Посещать её могут и ребята из других школ. Для этого центр имеет отдельный вход.

Как отметила Елена Коузова, из федерального и областного бюджетов направляется беспрецедентное количество средств для того, чтобы оснастить оборудованием школы, особенно удаленные, доступом к интернету, в том числе высокоскоростному. Это происходит благодаря реализации нацпроекта «Цифровая экономика» при содействии министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области.

Среди других результатов, которых добилась система образования Челябинской области в 2020 году, — победы на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» и Всероссийском конкурсе школьников «Большая перемена, вхождение региона в десятку сильнейших по итогам Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

– Вы не представляете, какую колоссальную работу выполняют органы управления образованием вместе с образовательными организациями, – подчеркнула первый заместитель министра образования и науки Челябинской области. – Этот труд невидим. В этом году как никогда раньше на муниципалитеты и организации легла большая ответственность. И они справились с нагрузкой, несмотря на то, что параллельно приходилось разбираться с дистанционным образованием и поддержанием здоровья и сотрудников, и обучающихся.