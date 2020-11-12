В Челябинской области коронавирусом заразились менее одного процента учителей

Вчера, 15:26 Категория: Образование

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Такие данные привёл сегодня на онлайн пресс-конференции министр образования региона Александр Кузнецов.

– Статистику в ежедневном режиме по заболевшим педагогам мы не ведём, как и образовательные организации. Есть статистика по заболеванию ковидом, мы её мониторим совместно с Роспотребнадзором. У нас нарастающим итогом с весны переболели ковидом 396 педагогов. Это 0,8 % всех педагогов в образовательной системе области, – уточнил Александр Кузнецов.



Министр затруднился назвать общее число учителей, которые на сегодня находятся на больничных.



– По нашим оценкам, пик заболеваемости среди учителей пройден до осенних каникул. Губернатором объявлены двухнедельные каникулы, и это снизило уровень заболеваемости. Поэтому сейчас ситуация с педагогами гораздо проще, чем это было еще в октябре, – сказал Александр Игоревич.

По данным управления по делам образования Кыштымского городского округа, на сегодняшний день 20 кыштымских педагогов школ находятся на больничных по разным причинам. Что касается детей, на данный момент ОРВИ болеют три процента учащихся.