ЮУрГУ объявил о переходе на дистант

Сегодня, 16:17 Категория: Образование

177

0

Как сообщает сайт 1obl.ru, студенты будут учиться из дома уже со следующей недели.

С понедельника, 16 ноября, крупнейший вуз Челябинской области – Южно-уральский государственный университет – переходит на дистанционное обучение.



– В связи с новой рекомендацией министерства науки и высшего образования, в обычном традиционном формате сохранятся только те занятия, на которых используется уникальное лабораторное оборудование или специализированное программное обеспечение. Все остальные занятия будут проводиться с применением дистанционных образовательных технологий, – сообщают в вузе.



С начала этого учебного года вуз принимает жёсткие меры противодействия коронавирусу. Так, например, с сентября при выявлении студентов с признаками коронавирусной инфекции всю группу сразу же отправляют на двухнедельную изоляцию, не дожидаясь результатов анализа. Все поточные лекции уже переведены на дистант. Студенты ходят только на практику, семинары и на занятия в лаборатории.

