С понедельника кыштымские школьники вновь сядут за парты

Вчера, 22:09 Категория: Образование

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Ученики кыштымских школ ушли на осенние каникулы с 26 октября. В предстоящий понедельник, 9 ноября, школьные уроки возобновятся в обычном формате.

По крайней мере, как сказала сегодня сайту «КР» начальник управления по делам образования Кыштымского городского округа Светлана Попинако, пока нет никаких распоряжений из Министерства образования Челябинской области о переводе южноуральских школьников на дистанционное обучение.

Напомним, осенние каникулы пришлось продлить в два раза из-за сложной эпидемиологической ситуации по COVID-19. К сожалению, количество случаев заражения коронавирусом в регионе растёт. В связи с этим родителей учеников волнует вопрос: не отправят ли детей после каникул на дистант?



Перевода на дистанционное образование, как это делают для школьников 6-11-х классов в Екатеринбурге и Кургане, в нашем регионе пока не запланировано.

– Решение о переводе школ на дистант принимает губернатор Челябинской области. Но для этого требуются серьёзные основания. В регионе нет ни одного класса, закрытого на карантин по коронавирусу. Тем не менее, любое учебное заведение при необходимости может самостоятельно организовать вместо очного очно-заочное или заочное обучение, – отметили в региональном минобре.