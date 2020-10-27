В Кыштыме подвели итоги Тотального диктанта

Вчера, 15:21 Категория: Образование

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В этом году из-за принятых ограничительных мер всероссийская акция проходила в непривычных условиях. Написать диктант разрешалось дома во время онлайн трансляции 17 октября на официальном сайте проекта. При этом все желающие кыштымцы могли получить специальную ручку xGold и фирменный бланк в пункте выдачи, который располагался в библиотеке имени Б. Е. Швейкина. Туда же можно было сдать диктант на проверку.

Как сказали сайту «КР» в библиотеке имени Б. Е. Швейкина, на Тотальный диктант в Кыштыме зарегистрировалось 40 человек. А вот на проверку вернули всего 22 бланка. Трое человек написали диктант на «отлично», 15 человек получили оценку «4», тройки у двоих кыштымцев. Ещё две работы были не оценены, так как отсутствовал полный текст.

Работы можно забрать в библиотеке имени Б. Е. Швейкина. Следующий «Тотальный диктант» пройдёт в Кыштыме, впрочем, как и по всей стране, 10 апреля 2021 года.