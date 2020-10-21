В каникулы учителя Кыштыма будут освобождены от посещения школ

Вчера, 14:53 Категория: Образование

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На отдых отправят и весь технический персонал учебных заведений. Перед уходом на каникулы всем школам рекомендуют провести дезинфекцию в каждом кабинете. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования и науки.

– В Кыштыме учителям на время двухнедельных каникул дано время восстановить психическое и физическое здоровье, – сказала сайту «КР» заместитель начальника управления по делам образования Юлия Корабельникова. – Исключения составят педагоги, задействованные в подготовке детей в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников. Было решено, что массовый этап, с учётом всех профилактических мер безопасности здоровья, пройдёт на базе школы № 1. Также дети смогут принять в ней участие и в своих учебных заведениях.

Кроме того, часть педагогов Кыштыма привлечена к работе в осенних школьных лагерях, которые откроются в режиме онлайн. Ежедневно детям будут выдаваться задания, которые им предстоит выполнить. Смену решено сделать профильной, с углубленным изучением предметов.