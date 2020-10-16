Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов взять на личный контроль реализацию программы «Земский учитель»

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Программа реализуется в регионе с этого года. В сельские школы и школы малых городов до конца 2020 должны приехать 92 педагога. Они получат материальную поддержку в размере одного миллиона рублей в связи со сменой места жительства.

В настоящее время к работе приступили 53 учителя, по 8 педагогам заключаются трудовые договора. По остальным вакансиям продолжаются конкурсные отборы. Губернатор Алексей Текслер поручил главам лично заняться этой программой, до конца года все вакансии должны быть закрыты.

– «Земский учитель» – важнейшая программа, – отметил Алексей Текслер. – На местах действительно не хватает учителей, особенно в небольших населенных пунктах. Эта программа должна решить проблему. До конца года осталось несколько месяцев, а треть вакансий до сих пор не востребованы! Прошу глав муниципалитетов лично заняться этой программой.

В этом учебном году по программе «Земский учитель» в Кыштым приехала работать преподаватель русского языка и литературы. Айгуль Бускунова учит детей во второй средней школе.