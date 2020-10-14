В Кыштыме десятый класс одной из школ закрыт на карантин

Сегодня, 13:41 Категория: Образование

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С сегодняшнего дня, 14 октября, на внеплановый отдых отправили десятиклассников тринадцатой школы. Причина – высокая заболеваемость острыми респираторно-вирусными инфекциями в этом коллективе.

Как сообщили сайту «КР» в школе № 13, в десятом классе ОРВИ заболели не менее 20 процентов учащихся. Подростки пробудут на карантине по 20 октября включительно. А с 21 октября они должны вновь приступить к учёбе.

По словам начальника управления по делам образования Светланы Попинако, все остальные классы во всех школах Кыштымского городского округа продолжают учебный процесс в обычном режиме. Группы в детских садах также работают в штатном режиме.