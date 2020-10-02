Поздравление от губернатора Челябинской области Алексея Текслера с Днём учителя

Вчера, 13:01 Категория: Образование

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Уважаемые учителя!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. Он одинаково дорог и взрослым, и детям, потому что в жизни каждого человека был свой Учитель, имя которого мы помним всегда. Учитель, который не только дал знания о мире, но и помог открыть самих себя, научил жить по совести, любить свое дело и быть ответственным за судьбу своей страны.

Ваша работа во все времена была подвижнической. Она требует постоянного напряжения, полной отдачи сил: и душевных, и физических. Требует времени, которого порой не хватает для себя и своих близких. Требует терпения, выдержки и такта, чтобы всегда оставаться примером для своих учеников. Большое спасибо вам за этот большой труд. Пусть ученики радуют вас своими успехами. Доброго здоровья вам, счастья и благополучия.