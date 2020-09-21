В Кыштыме стартует «Триггер доброты»

Вчера, 16:10 Категория: Образование

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В Челябинской области объявлен конкурс «Триггер доброты». До 30 сентября открыт приём заявок от учеников с 7 по 11 класс и учителей.



Инициатива проведения принадлежит Челябинской областной общественной организации помощи детям «Открытое сердце». Конкурс поддержало региональное министерство социальных отношений.



В Кыштыме к проекту присоединился центр помощи детям с ограниченными возможностями здоровья «Особый путь». Как сказали сайту «КР», планировалось провести внеклассные часы в школах города по теме конкурса, но, к сожалению, пока действует особый пропускной режим.



Условия участия довольно просты. Подросткам предлагается написать эссе по мотивам фильма «Традиции неравнодушия», поразмышлять о том, как много пользы можно сделать, не отвернувшись от беспомощного или больного человека, поделиться своим или сторонним опытом таких поступков.

Педагоги могут, подав заявку, принять участие в онлайн-семинарах организаторов.



В призовом фонде для школьников – планшет, видеокамера и портативное зарядное устройство.

Все участники получат сертификаты, победители – дипломы.



Подать заявку можно в нескольких номинациях. Подробности указаны в группах социальной сети «Вконтакте»: https://vk.com/osobiy_put, https://vk.com/serdse74, в разделе «Документы». Конкурсные работы до 10 ноября включительно принимаются на электронную почту жюри конкурса: konkurs_deti_2020@mail.ru.

Телефоны координаторов конкурса: 8-919-123-03-36, 8-951-772-31-62.