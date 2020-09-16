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В Кыштыме педагогов поздравят в видеоформате

Сегодня, 12:34 Категория: Образование
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В Доме детского творчества в Кыштыме запустили акцию «ПоздравОК для педагога», посвящённую предстоящему Дню учителя.


Акция пройдёт с 21 сентября по 5 октября. Принять участие можно как командой, так и индивидуально. Для этого необходимо выложить видеоролик со словами благодарности и поздравления в социальной сети «ВКонтакте» с хештегами #ДДТКыштым и #Поздравляемпедагогов.


Участники могут петь, танцевать или рассказывать стихотворение.


При этом нужно подписаться на страницу Дома детского творчества ВКонтакте и открыть свой профиль.

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Теги: Кыштым видеопоздравление ДДТ День учителя

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