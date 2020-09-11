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В Кыштыме казаки приступили к оснащению военно-патриотического центра

Сегодня, 11:07 Категория: Образование
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Как уже сообщалось на сайте «КР», в Кыштыме в бывшем здании военкомата на улице Советской, 13 откроется военно-патриотический центр на базе Союза казаков-воинов России и зарубежья. Инструкторами выступят сами казаки.

Они уже готовят для воспитанников военно-патриотического центра полосу с препятствиями и стенды для скоростной стрельбы, метания ножей и рубки шашкой.


В здании бывшего военкомата планируется сделать тир для стрельбы из пневматического оружия, учебный класс и класс с борцовским ковром для обучения фланкировке шашкой и изучения приёмов самообороны от ножа и пистолета.

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Теги: Кыштым казаки военно-патриотический центр

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